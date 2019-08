UFFICIALE: Newcastle, il giovane Sorensen passa in prestito al Carlisle

Elias Sorensen saluta il Newcastle e si accasa al Carlisle United per una stagione. L'attaccante classe '99, nazionale danese Under 21, si trasferisce in prestito in Football League Two. Questo l'annuncio ufficiale del suo nuovo club:

✍️ United have today signed striker @EliasFritjof on a season-long loan deal from @NUFC. Full details 👇 https://t.co/kjHQi5MI2c — Carlisle United FC (@officialcufc) August 16, 2019