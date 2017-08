UFFICIALE: Newcastle, Joselu firma per tre stagioni

L'attaccante Lose Luis Mato "Joselu" è ufficialmente un giocatore del Newcastle. In prestito al Deportivo nella passata stagione ma di proprietà dello Stoke City, il giocatore ha firmato per le prossime tre stagioni.



Newcastle United can confirm the signing of forward @JoseluMato9 on a three-year deal from @stokecity #NUFC #125YearsUnited pic.twitter.com/kCQGRCyD4K

— Newcastle United FC (@NUFC) 16 agosto 2017