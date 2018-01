UFFICIALE: Newcastle, preso il portiere Dubravka

Rinforzo in porta, tanto chiesto da Benitez, per il Newcastle che ha annunciato l'arrivo in prestito di Martin Dúbravka dallo Sparta Praga.

CONFIRMED: Newcastle United are pleased to announce the signing of Slovakian international goalkeeper Martin Dúbravka on loan from @ACSparta_EN until the end of the season!

Full story: https://t.co/zxyErhmZD7 #NUFC pic.twitter.com/TkCZpiUu9y

— Newcastle United FC (@NUFC) 31 gennaio 2018