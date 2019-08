UFFICIALE: Niente Genoa per Roque Mesa. È del Leganes

Non sarà al Genoa il (prossimo) futuro di Roque Mesa, centrocampista spagnolo di 30 anni accostato al Grifone negli scorsi giorni. Infatti è stato reso noto il suo trasferimento, a titolo temporaneo, dal Siviglia al Leganes, compagine di Liga in cui giocherà in prestito nella prossima stagione.

💥FICHAJE I El C.D. Leganés fortalece su medio campo con la llegada de Roque Mesa #BienvenidoRoque ➡️https://t.co/22PiDUUn52 pic.twitter.com/c6djL2FnEf — C.D. Leganés (@CDLeganes) August 14, 2019