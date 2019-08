UFFICIALE: Niente stipendio, Heurtaux annuncia l'addio all'Ankaragucu

Rimasto senza stipendio per nove mesi, Thomas Heurtaux conferma sui social il suo addio ufficiale all'Ankaragucu. "Dopo aver avuto grande pazienza (nove mesi senza stipendio e l'esclusione dalla rosa) oggi non ho altre possibilità se non comunicare la fine del mio contratto professionale con l'Ankaragucu a causa del mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di gravi inadempienze. Un grande ringraziamento a tutti i tifosi per il loro affetto e rispetto, siete il cuore di questo club. Buona fortuna ai miei ex compagni e anche alla società, affinché possa trovare maggiore stabilità e rimanere in Super Lig per tanto tempo". L'ex Udinese e Verona, che ha denunciato il club turco, è adesso libero di accasarsi altrove ( proprio come raccontatovi da TMW nelle scorse ore ).

1/3 After having much patience (9 month without salary and exclusion from the group) today I have no other choice to communicate the end of my professional contract with Ankaragucu club for the none respecting of the contractual obligations and serious violations. pic.twitter.com/lo0eT0plBD — Thomas Heurtaux (@THeurtaux_75) August 9, 2019

2/3 A big thank you to all the supporters for their affect and respect, you are the heart of the club A warm public always ready to support the team. Good luck to my ex teammates and also the club find more stability and to remain in Turkish league for a very long time. — Thomas Heurtaux (@THeurtaux_75) August 9, 2019