© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo acquisto per il Nimes Olympique, società che milita in Ligue 1, Il club bianco-rosso di Francia ha annunciato di aver preso a titolo definitivo Lamine Fomba, mediano franco-senegalese di 21 anni che arriva dai cadetti dell'Auxerre (per una cifra che si ritiene essere di circa 4 milioni di euro) e che ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni con la sua nuova squadra.