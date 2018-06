UFFICIALE: Nizza, preso Danilo Barbosa dal Braga

Lottare contro ogni forma di razzismo e di bullismo, attraverso l’inclusione sociale, il dialogo e la riconciliazione. Questi gli obiettivi del progetto KOMBAT-TIAMO, alla cui presentazione è intervenuto Simone Perrotta, che ha preso parola per premiare come Ambasciatore di Pace Funvic...

RMC SPORT - Perrotta: "Roma da Scudetto. Buffon in azzurro"

Napoli, manovre in mediana: doppio colpo dalla Liga dopo le cessioni

Atalanta, per l'attacco spunta Duvan e la Samp pensa a Zaza

Napoli, per Lainer trattativa verso la definizione col Salisburgo

Roma, Il Tempo: "Florenzi non rinnova, divorzio possibile"

Zè Maria: "Ancelotti è un vincente. Ho festeggiato per Parma"

Juventus, Higuain contropartita tecnica per arrivare a Morata

Fiorentina, Meret il primo nome per la porta: il nodo è la formula

Sassuolo, Varnier in arrivo. Piace anche Brignola

Roma, 20 milioni più due giovani del vivaio per Berardi

Bologna, Gonzalez: "Questa squadra ha creduto in me, qui ho tutto"

Fiorentina, per il centrocampo piace il giovane Hendrix del PSV

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy