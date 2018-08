UFFICIALE: Norimberga, preso il giapponese Kubo in prestito dal Gent

C'è un nuovo rinforzo in casa Norimberga. Il club tedesco, una delle nobili decadute nella storia del calcio del suo paese, è appena risalito in Bundesliga ed ha annunciato oggi l'arrivo del giapponese Yuya Kubo. L'attaccante classe '93, assistito dal procuratore Maurizio Morana, arriva in Germania dai belgi del Gent con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto.