UFFICIALE: Norwich, il giovane Bushiri girato in prestito al Blackpool

Arrivato in questa estate al Norwich dall'Oostende, il giovanissimo difensore belga Rocky Bushiri lascia subito la rosa dei Canaries, anche se solo a titolo temporaneo, per andare ad acquisire maggiore esperienza altrove. Ufficializzato infatti il trasferimento del nazionale giovanile belga in prestito al Blackpool, squadra che milita in League One, terza serie del calcio britannico.