© foto di Imago/Image Sport

C'è un volto nuovo in forza al Norimberga, squadra tra le più nobili della seconda divisione tedesca ma anche tra le più in difficoltà, ed arriva direttamente dalla Premier League, dal Norwich in particolare. Si tratta del terzino sinistro Philip Heise, classe '91 che a dir la verità non è stato mai impiegato dalla squadra inglese in questa stagione, e che approda a Norimberga con la formula del prestito. Di seguito il tweet contenente l'annuncio.