James Husband, terzino sinistro classe '94, non giocherà nel Norwich neanche la prossima stagione. I Canaries, nel frattempo tornati in Premier League, lo hanno nuovamente girato in prestito altrove, e ancora in Ligue 1: dopo l'ultima esperienza nel Fleetwood Town, questa volta giocherà nel Blackpool. Che l'ha annunciato così qualche ora fa.