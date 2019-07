Nelson Oliveira lascia il Norwich a titolo definitivo. Rientrato nella rosa dei Canaries dopo i sei mesi trascorsi in prestito al Reading, l'attaccante portoghese classe '91 – informa il club giallo-verde di Premier League – è stato ceduto ai greci dell'AEK Atene. L'ex Benfica, tra le altre, ha firmato un contratto di durata biennale con la sua nuova squadra.

