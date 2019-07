Il Norwich ha annunciato un rinnovo di contratto in seno alla sua rosa. Il club di Premier League ha infatti reso noto il prolungamento dell'accordo con Emiliano Buendia, esterno offensivo argentino di 22 anni, con doppio passaporto spagnolo, che ha firmato fino al 30 giugno 2024 con i Clarets. Di seguito il tweet che rende noto l'avvenimento.

.@Em10Buendia has signed a new five-year deal at #ncfc! ūüôĆ

‚ÄĒ Norwich City FC (@NorwichCityFC) 8 luglio 2019