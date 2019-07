UFFICIALE: Norwich, preso Rocky Bushiri dall'Oostende

Il Norwich ha messo sotto contratto una giovane promessa del calcio belga, il classe '99 che gioca in difesa Rocky Bushiri, belga con doppio passaporto congolese, prelevato dall'Oostende. Inizialmente, informano i Clarets, Bushiri sarĂ aggregato alla squadra Under-23 dei canarini. Ecco il tweet che informa del suo arrivo.

We are delighted to confirm the signing of Belgium U21 international Rocky Bushiri! #ncfc

Rocky will join up with our Under-23s for the upcoming season. Welcome, Rocky! đź‘Šhttps://t.co/bVllOD0Wep

— Norwich City Academy (@NorwichCityAcad) 3 luglio 2019