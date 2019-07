UFFICIALE: Norwich, rinnovo di contratto per il finlandese Pukki

Rinnovo di contratto ufficiale in casa Norwich. La societĂ neo-promossa in Premier League ha infatti annunciato tramite i propri canali di comunicazione di aver rinnovato l'accordo con l'attaccante finlandese Teemu Pukki, classe '90 che ha firmato per le prossime tre stagioni, con opzione di rinnovo per la quarta. Ecco il tweet che contiene l'annuncio.

Teemu Pukki has signed a new three-year deal with the Club, with the option of a further year! 🙌 #ncfc — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 3 luglio 2019