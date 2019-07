© foto di Imago/Image Sport

Doppio acquisto in casa Benfica per il Nottingham Forest. La storica società inglese, oggi in seconda serie, ha infatti annunciato tramite i suoi canali ufficiali, un doppio innesto dalle Aguias: arrivati il terzino sinistro Yuri Ribeiro (22 anni) ed il centrocampista Alfa Semedo (21 anni), con la formula del prestito. Ecco il tweet dell'iconico team d'Oltremanica in maglia rossa che introduce i due volti nuovi nel gruppo.