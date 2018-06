UFFICIALE: O'Shea continua a giocare. Nuova avventura al Reading

Si è conclusa dopo 7 anni l'avventura di John O'Shea con la maglia del Sunderland. Il difensore irlandese, che in carriera ha vestito a lungo i colori del Manchester United, riparte dal Reading.

📝 After seven years of service, #SAFC captain John O’Shea has left the club and joined @ReadingFC. pic.twitter.com/sh2OORbsAT

— Sunderland AFC 🔴⚪ (@SunderlandAFC) 7 giugno 2018