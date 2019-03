Dopo un solo mese e sette partite, Paul Scholes lascia la guida dell'Oldham Athletic. L'ex leggenda del Manchester United, in carica dallo scorso 11 febbraio, ha dichiarato: "Con grande dispiacere ho deciso di lasciare il club con effetto immediato. Avrei voluto che la mia prima avventura da manager durasse 18 mesi, ma in questo breve periodo è stato chiaro che non sarei stato in grado di operare come volevo e come mi avevano fatto credere prima di assumere l'incarico". Scholes lascia la squadra così come l'aveva trovata, in quattordicesima piazza nella League Two, e dopo la sconfitta per 2-0 maturata contro il Lincoln. Per lui una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte.