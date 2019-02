Il minuto fantasista greco Ioannis Fetzfazidis ha giocato per due stagioni in Serie A con le maglie di Genoa e Chievo pur senza lasciare troppe tracce del suo passaggio. Dopo un periodo trascorso in Arabia Saudita, nel corso dell'ultima estate è tornato in patria nell'Olympiacos. Adesso però è pronto ad un nuovo capitolo della sua carriera, dato che è stato ceduto a titolo gratuito all'Aris Salonicco, squadra della medesima serie seppur di rango inferiore con cui ha firmato fino al prossimo 30 giugno.