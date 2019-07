UFFICIALE: Olympiacos, trovato l'accordo con Bobby Allain

Bobby Allain (27) è un nuovo giocatore dell'Olympiacos. Il portiere francese, svincolatosi dal Dijon, ha trovato l'accordo con la compagine greca. In Ligue 1 ha collezionato 13 presenze nello scorso campionato. Ecco il comunicato ufficiale da parte della società biancorossa:

Μπόμπι Αλέν καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Bobby Allain welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪ #olympiacos #welcome #BobbyAllain #WelcomeBobby pic.twitter.com/EcV7SZ4ERU

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 24 luglio 2019