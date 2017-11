UFFICIALE: Olympique Marsiglia, dura presa di posizione. Evra sospeso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calcio rifilato a un tifoso costa carissimo a Patrice Evra. Pochi minuti fa l'Olympique Marsiglia ha infatti comunicato di aver preso misure molto severe, praticamente una sospensione, nei confronti del terzino ex Juventus, che sarà messo fuori squadra, non potrà partecipare a partite o allenamenti e non sarà neanche pagato, in attesa di una sanzione disciplinare vera e propria. Il presidente del club Eyraud ha incontrato lo stesso Evra per fargli presente che il suo comportamento è inaccettabile per la società.