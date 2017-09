UFFICIALE: Olympique Marsiglia, preso Mitroglou dal Benfica

Kostas Mitroglou è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. L'attaccante infatti ha firmato un contratto di quattro anni con il club francese e nelle casse del Benfica sono finiti 15 milioni di euro.

☑️ | We are delighted to announce the signing of striker @kmitroglou from @SLBenfica. Welcome, Kostas! #KostasEstOlympien pic.twitter.com/mLsWXWCvEq

— Olympique Marseille (@OM_English) 31 agosto 2017