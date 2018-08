UFFICIALE: OM, Njie resta: saltata la trattativa con lo Sporting CP

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clinton Njie era già a Lisbona per il suo trasferimento allo Sporting Clube de Portugal, ma sul finale della trattativa tutto è saltato. L'Olympique Marsiglia, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che dopo le ultime discussioni con il club portoghese non si è arrivati ad un pieno accordo sui termini contrattuali relativi al prestito del giocatore. Di conseguenza il passaggio in Portogallo non ci sarà e l'OM conterà su di lui già a partire dal prossimo match contro il Rennes.