UFFICIALE: Osasuna, ecco Ibanez dal Getafe. Contratto quadriennale

Ufficiale un nuovo acquisto nell'Osasuna neo-promosso in Liga. La società di Pamplona, mediante i propri canali ufficiali, ha reso noto l'arrivo di Robert Ibanez, esterno offensivo classe '93 acquistato a titolo definitivo dal Getafe, per una cifra che viaggia intorno ai 2 milioni di euro, e con il quale è stato firmato un contratto per le prossime quattro stagioni. Clausola rescissoria fissata a 10 milioni di euro.