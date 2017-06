UFFICIALE: Osasuna, esonerato Vasiljevic

© foto di Alterphotos/Image Sport

L'Osasuna ha annunciato l'esonero del tecnico Petar Vasiljevic. Fatale al 46enne serbo la retrocessione in Segunda Division. Vasiljevic era subentrato a Caparros a gennaio, ma non è riuscito a salvare la squadra, che ha terminato la stagione al 19mo posto. Nel comunicato si legge che "il club ringrazia l'allenatore per il suo lavoro e gli augura buona fortuna per il suo futuro professionale".