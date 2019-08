© foto di Alterphotos/Image Sport

Si registra un'uscita nella rosa dell'Osasuna, tornato quest'anno a disputare la Liga. La società che ha sede a Pamplona ha infatti lasciato andare in prestito Antonio Otegui, trequartista classe '98 che - dopo la stagione, la scorsa, passata al Melilla - giocherà ancora temporaneamente in seconda serie spagnola, questa volta in forza al Numancia. Di seguito l'annuncio dato dal piccolo club di Liga2.