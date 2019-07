UFFICIALE: Osasuna, preso Adrian Lopez. L'ex Porto firma per un anno

Nuova avventura per Adrian Lopez, attaccante spagnolo di 31 anni che dopo l'esperienza in forza al Porto, da lui lasciato al 30 giugno dopo la scadenza del contratto, torna a giocare in patria. Ne ha infatti annunciato l'ingaggio l'Osasuna, compagine appena tornata a giocare nel palcoscenico della Liga. Ha firmato un contratto della durata di un anno, fino al prossimo 30 giugno.