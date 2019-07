UFFICIALE: Osasuna, preso Estupiñán in prestito biennale dal Watford

© foto di Alterphotos/Image Sport

Appena tornata in Liga, l'Osasuna ha annunciato un nuovo rinforzo in vista della prossima stagione che vedrà la squadra di Pamplona competere nel massimo campionato spagnolo. È stato infatti annunciato l'arrivo di Pervis Estupinan, terzino sinistro classe '98 dell'Ecuador, che arriva dal Watford con la formula del prestito per due stagioni, con annesso diritto di riscatto in favore degli spagnoli. Ecco il tweet.