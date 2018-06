UFFICIALE: Osijek, presi Kamenar e Radeljic

Fonte: Calcioslavo.it

Anche l'Osijek ha intrapreso la preparazione alla nuova stagione. Stamattina, alle ore 11, l'allenatore Zoran Zikic ha radunato la sua squadra, che però contava due volti noti appena arrivati in Slavonia. Trattasi del trequartista Karlo Kamenar ('94), nelle ultime quattro stagioni un giocatore del Rudes, e del polivalente interprete difensivo bosniaco, ma con doppio passaporto croato, Stjepan Radeljic ('97) che arriva invece dallo Stoccarda B, nel quale non è mai riuscito a compiere il salto verso la prima squadra. Entrambi i giocatori hanno firmato un contratto di quattro anni, in scadenza nel giugno 2022, e sono stati presentati oggi alla presenza del ds Alen Petrovic.