UFFICIALE: Osmanlispor, Josué torna in Turchia: contratto biennale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josué Filipe Soares Pesqueira torna a giocare in Turchia. Il centrocampista portoghese ha firmato un contratto di due anni con l'Osmanlispor, come annuncia il sito ufficiale del suo nuovo club. Nell'ultima stagione era stato ceduto in prestito dal Porto al Galatasaray.