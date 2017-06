UFFICIALE: Palermo, Makienok va all'Utrecht

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primi movimenti in uscita per il Palermo di Baccaglini. Simon Makienok (26) è ufficialmente un giocatore dell'Utrecht. L'attaccante danese, che in maglia rosanero ha disputato appena 50 minuti, ha firmato un contratto fino a giugno del 2020. I siciliani si liberano così di un ingaggio particolarmente pesante.