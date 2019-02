Panagiotis Kone sbarca in Australia. L'ex centrocampista di Bologna e Udinese, svincolato dopo l'esperienza in Friuli, comincerà la nuova avventura con i West Melbourne, con cui ha firmato un contratto biennale.

