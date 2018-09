UFFICIALE: PAOK, Karelis torna in Grecia. Arriva dai belgi del Genk

© foto di Federico De Luca

Il PAOK Salonicco riporta in patria Nikolaos Karelis. La punta, ventiseienne, arriva dal Genk in prestito con diritto di riscatto. Classe '92, mancava dalla Grecia dal gennaio del 2016, dopo che per tre anni e mezzo è stato icona dell'attacco del Panathinaikos.