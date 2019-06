Miroslav Stoch torna al PAOK. L'esterno offensivo ceco, classe '89, ha infatti lasciato lo Slavia Praga, con cui ha preso parte all'avvincente cavalcata della squadra nella passata Europa League, ed è tornato nuovamente nella compagine greca, in cui aveva già militato nella stagione 2013/14, come annunciato tramite i propri canali ufficiali dalla stessa società ellenica, che ha presentato il ritorno di Stoch, il quale agli archivi ha anche la vittoria del Premio Puskas per il gol più bello del 2012, con un video sui social. L'affare dovrebbe essere stato realizzato per una cifra di 1,5 milioni di euro circa. Ecco il tweet.