UFFICIALE: Paris Saint-Germain, Emery annuncia l'addio a fine stagione

Unai Emery ha annunciato che non sarà il tecnico del Paris Saint-Germain la prossima stagione. Lo ha fatto in conferenza stampa: "Ho comunicato ai miei giocatori il mio addio. Ringrazio il presidente Al-Khelaifi, il direttore sportivo Antero Henrique, i tifosi e tutti i giocatori per queste due stagioni. Chiedo ai giocatori per questa parte restante di stagione di mantenere lo stesso spirito combattivo". Emery, arrivato nell'estate 2016 a Parigi, ha vinto una Ligue 1, una Coppa di Francia (e può vincere la seconda in finale contro Les Herbiers), due coppe di Lega e due supercoppe francesi. Paga il flop in Europa, dove in entrambe le stagioni è uscito agli ottavi di finale. Al suo posto dovrebbe essere annunciato a breve Thomas Tuchel.