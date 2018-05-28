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Europa

UFFICIALE: Porto, il centrocampista Bruno Costa rinnova fino al 2022

28.05.2018 23:40 di Simone Bernabei  Twitter:    articolo letto 608 volte
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Porto ha annunciato il rinnovo di contratto di Bruno Costa, centrocampista arrivato in prima squadra dalle giovanili. Il classe '97 ha firmato il rinnovo fino al 2022.
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