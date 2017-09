UFFICIALE: Premier League, il mercato chiuderà in anticipo: il comunicato

© foto di Federico De Luca

Dopo che la notizia è stata rilanciata da tutti i media britannici, ora è arrivata anche l'ufficialità da parte della Premier League: il calciomercato inglese chiuderà il giovedì precedente all'inizio del prossimo campionato. Questo il comunicato ufficiale: "La finestra di mercato estiva finirà prima dell'inizio della stagione a partire dal 2018-2019 dopo che i club di Premier League hanno accettato una modifica al regolamento nella giornata di oggi.

La modifica comporta la chiusura alle ore 17 del giovedì precedente l'inizio della stagione.

La deadline per i trasferimenti della prossima stagione è quindi fissata alle 17 di giovedì 9 agosto 2018.

La nuova regola, che sarà applicata solo agli acquisti dei calciatori, sarà attiva solo per i club di Premier League e non avrà ricadute sugli altri campionati o competizioni.

I club potranno comunque vendere giocatori in altri campionati in cui la finestra trasferimenti sarà aperta, come ad esempio la MLS.

I club, dopo aver discusso la modifica negli incontri di febbraio e giugno 2017, hanno votato nella giornata di oggi".