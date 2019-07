UFFICIALE: PSG, ingaggiato il portiere italiano Denis Franchi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dal Prata Falchi al Paris Saint-Germain, passando per una stagione in prestito all'Udinese. Attraverso i suoi canali social, il club campione di Francia ha reso noto l'ingaggio per tre stagioni del portiere italiano classe 2002 Denis Franchi. Con lui, ha firmato per il Paris Saint-Germain anche Hussayn Touati, centrocampista 2001 che ha sottoscritto un contratto valido fino a giugno 2021.