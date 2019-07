UFFICIALE: PSG, preso il promettente terzino Bakker dall'Ajax

Ufficiale da qualche minuto un nuovo acquisto per quanto riguarda il PSG. Dopo aver ingaggiato Sarabia e Ander Herrera, la società campione di Francia ha reso noto l'ingaggio di Mitchel Bakker, giovanissimo e promettente difensore che arriva da un'eccellenza del calcio giovanile, e non solo, quale l'Ajax. Il terzino sinistro, classe 2000, ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni con la società parigina, che ne ha annunciato così l'arrivo sulle proprie pagine social.

🆕✍️💪 #WelcomeBakker Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Mitchel Bakker 🤗 Le défenseur néerlandais a signé un contrat professionnel de 4⃣ ans, jusqu’au 30 juin 2023 ✔️ 🔴🔵 #ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 7 luglio 2019