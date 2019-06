UFFICIALE: PSV, ecco Van Duivenbooden. Sostituirà bomber De Jong

Il PSV Eindhoven ha già trovato il sostituto di Luuk de Jong (Siviglia), almeno in prospettiva futura. Si tratta, come riporta il sito ufficiale del club olandese, dell'attaccante ormai ex Vitesse Simon van Duivenbooden. Per il talento classe 2002 contratto triennale coi vice-campioni di Eredivisie, questo l'annuncio del suo acquisto su Twitter:

Welkom bij de club, Simon!

✍ 2022

⚽ PSV O19 — PSV (@PSV) 29 giugno 2019