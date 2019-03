Il giovane centrocampista offensivo Mohammed Ihattaren, Nazionale olandese Under 19, ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto col PSV Eindhoven: il nuovo accordo avrà una scadenza fissata a giugno 2022.



