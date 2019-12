Mark van Bommel non è più l'allenatore del PSV Eindhoven. L'ex calciatore del Milan è stato sollevato dal suo incarico questa mattina dopo la sconfitta per 3-1 di ieri sul campo del Feyenoord. Il PSV è al momento quarto in classifica con 31 punti conquistati in 17 partite. Questo l'annuncio del club:

PSV heeft de samenwerking met hoofdtrainer Mark van Bommel vanochtend beëindigd. Mark, bedankt voor alles. We wensen je het allerbeste. — PSV (@PSV) December 16, 2019