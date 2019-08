UFFICIALE: Quaresma prosegue ad Istanbul. Giocherà nel Kasimpasa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà ancora in Turchia, nella capitale, il futuro a breve termine di Ricardo Quaresma. L'esperto esterno portoghese, ex Inter tra le altre, ha lasciato infatti il Besiktas, club dal quale era stato pubblicamente messo alla porta, e si è accordato invece con il Kasimpasa per la prossima stagione, con un'opzione per un ulteriore anno con il club di Istanbul.