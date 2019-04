© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Queens Park Rangers ha esonerato Steve McClaren. L'ex ct dell'Inghilterra, che mancò la qualificazione a Euro 2008 con la nazionale britannica, lascia il club che milita in Championship dopo aver conquistato 44 punti in 39 gare. In classifica il QPR è al 18esimo posto. McClaren era stato ingaggiato lo scorso maggio.