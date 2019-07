© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

David Carmona è un nuovo calciatore del Racing Santander. L'esterno destro spagnolo, di proprietà del Cadice, si trasferisce con la formula del prestito annuale. Cresciuto nel settore giovanile del Siviglia, il terzino vanta due presenze nella nazionale Under 21 spagnola (contro l'Italia nel 3-0 per la rojita del 1° settembre 2017 e contro l'Estonia nel successo per 1-0 del 5 settembre 2017). Nella passata stagione, Carmona ha collezionato dieci presenze complessive tra Segunda Division e Copa del Rey.