UFFICIALE: Rangers, dal Liverpool arriva Ojo in prestito

Attraverso i propri canali ufficiali, i Rangers di Glasgow hanno ufficializzato l'arrivo in prestito per una stagione dal Liverpool di Sheyi Ojo. Il centrocampista inglese, classe 1997, ha giocato l'ultima stagione con la maglia del Reims.

📝 #RangersFC are today delighted to confirm the signing of @sheyi_ojo from @LFC on a season-long loan deal subject to international clearance.

— Rangers Football Club (@RangersFC) 18 giugno 2019