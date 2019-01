I Rangers, attraverso i propri canali ufficiali, hanno annunciato l'acquisto del terzino destro dei Chicago Fire Matt Polster. Il 25enne americano ha firmato un contratto di due anni e mezzo.

✍️ #RangersFC are today delighted to confirm the signing of Matt Polster (@MattPolster) subject to international clearance: https://t.co/FwdFww8Flm pic.twitter.com/6fMmLiWfZG

— Rangers Football Club (@RangersFC) 30 gennaio 2019