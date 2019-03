© foto di J.M.Colomo

La notizia era nell'aria di diverse ore, ma in serata è arrivato l'annuncio ufficiale: il Rayo Vallecano ha deciso di esonerare il tecnico Michel. Il club ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto nell'arco di tre stagioni e dei successi ottenuti, soprattutto la promozione in Liga vincendo il campionato cadetto. Domani Michel parlerà in conferenza stampa nel centro sportivo del Rayo.