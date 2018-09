Lucas Biglia e il Milan, futuro ancora insieme. Il centrocampista nei prossimi mesi rinnoverà il suo contratto probabilmente per un’altra stagione oltre la scadenza. Sensazioni positive, Biglia e il Milan vanno avanti insieme...

Inghilterra-Svizzera, sorpresa amarcord: 25 secondi in bianco e nero

Arsenal, Ozil in rotta con Emery: il Manchester United fiuta l'affare

Ajax, Overmars: "Barça ha offerto poco per De Jong. A gennaio resta"

PSG, primo sondaggio per Griezmann: è il prescelto per il dopo-Neymar

Benfica, pronta la beffa al Manchester City per il gioiellino Sarmiento

Man United, piace Andrea Berta come prossimo uomo mercato

West Ham, ai titoli di coda l'avventura di Carroll: a giugno andrà via gratis

Croazia, Dalic dopo il pesante ko: "Una lezione per noi"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy