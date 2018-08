UFFICIALE: Rayo Vallecano, preso José Leon dal Real Madrid

Per cinquanta minuti il Napoli sembrava destinato a vincere la partita, ma senza riuscire ad aprire un varco nella difesa del Milan. Pochi tiri in porta, Donnarumma praticamente inoperoso a meno di una folgore di Milik. E il 2-0 di Calabria, su un bel pallone lavorato da Suso, sembrava...

Bosco: "Juve, gioco rivedibile. Dybala no in panchina"

Wanda Nara: "Icardi ha pianto per l'Inter. In tv pronta a criticarlo"

Juve, il tweet di Allegri: "Bravi per tanti aspetti, ma occhio alla frenesia"

Ponciroli: "Napoli, troppi problemi in difesa. Biglia male"

Juventus, Allegri: "Entusiasmo per la prima di CR7 allo Stadium"

Napol-Milan 3-2, rimonta completata: Mertens segna per gli azzurri

Fedele: "Milan in dieci con Biglia. C'è stato un calo psicologico"

Le pagelle del Milan: applausi per Jack, meno per Rodriguez

Lazio, Lulic: "Non guardiamo la classifica. Mancato il gol"

Colpo in difesa per il Rayo Vallecano. La squadra spagnola infatti ha ufficializzato l'arrivo di José Leon, difensore preso dal Real Madrid che ha giocato la pre-season con la squadra di Lopetegui. Leon ha firmato fino al 2020.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

